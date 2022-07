Ämterübergabe in Kamp-Lintfort : Christian Frick ist Lions-Präsident

Amtsübergabe: v.l. Christian Frick mit seinen Vorgängern Winfried Schiffer und Walter Vogel. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort/Rheinberg Die Präsidentschaftsübergabe fand im Rokokosaal des Klosters Kamp statt. Christian Fricks Motto lautet: „Was man weiß, was man wissen sollte“. Diese Themen hat er sich für seine Präsidentschaft vorgenommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Christian Frick ist neuer Präsident des Lions-Clubs Kamp Lintfort/Rheinberg. Zahlreiche Club-Mitglieder nahmen an der Präsidentschaftsübergabe im Rokokosaal des Klosters Kamp teil. Winfried Schiffer und Walter Vogel reichten den Staffelstab an Christian Frick weiter. Die beiden scheidenden Präsidenten schauten trotz der coronabedingten Einschränkungen auf ein erfolgreiches Lionsjahr zurück: Im September 2021 konnte mit vielen Gästen das 50-jährige Jubiläum des Lions-Clubs im Parkhotel Welling gefeiert werden. Aus diesem Anlass habe der Club 10.000 Euro für die Tafeln in Kamp Lintfort und Rheinberg gespendet. Die bekannte Fernsehmoderatorin Yvonne Willicks führte zu Gunsten der Flutopfer des Ahrtals eine Weinversteigerung durch, die ebenfalls zu einem Spendenerfolg geworden sei.

Vorträge wie der von Professor Nebe von der Hochschule Rhein-Waal hätten ebenso das Lionsjahr nach Beendigung der Corona-Einschränkungen bereichert. Christian Frick gab einen Ausblick auf sein Jahr als Präsident (Lionsjahr 2022/2023). Sein Motto lautet: „Was man weiß, was man wissen sollte“. Neben interessanten gesellschaftlichen Themen aus den Bereichen Gesundheitswesen, Medizin, Bildung, Energie, Marktwirtschaft, Freizeit und Kultur, zu denen er hochkarätige Referenten einladen möchte, sollen auch die geplanten Aktivitäten nicht zu kurz kommen. So findet bereits am 14. August ein von den Lions organisiertes Golfturnier am Kloster Kamp statt.

Ein Großteil des Erlöses soll unter anderem an das Friedensdorf in Oberhausen gespendet werden. Nach zweijähriger Corona-Pause wollen auch die Lions wieder beim bekannten Adventsmarkt am Kloster Kamp mit dabei sein und Flammkuchen mit Apfelpunsch verkaufen. Ein Weinfest mit Winzern der Mosel, aus Rheinhessen und der Pfalz soll im nächsten Jahr den Abschluss des Lionsjahres 22/23 bilden.