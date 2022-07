Prävention wird immer wichtiger : Mehr Drogentote im Kreis Wesel

Die meisten Drogentoten gehen auf das Konto von Alkohol (Symbolbild). Foto: dpa/Alexander Heinl

Dinslaken 72 Menschen sind 2020 im Kreis Wesel an Alkohol oder anderen Drogen gestorben – 50 Prozent mehr als im Jahr davor. Einen Grund dafür sehen Fachleute in der Corona-Krise: Durch die Pandemie seien viele Menschen in eine Lebenskrise geraten.