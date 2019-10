Fußball-Kreisliga A : Klare Sache: SSV Lüttingen schießt vier Treffer in Borth

Klare Sache: SSV Lüttingen schießt vier Treffer in Borth

Borth Durch den vierten Sieg in Folge schieben sich die Fischerdörfler auf den dritten Tabellenplatz vor. Bereits zur Halbzeit war die Partie quasi entschieden. Der TuS steckt hingegen weiter im Keller fest.

Der SSV Lüttingen bleibt in der Fußball-Kreisliga A in der Erfolgsspur. Die Fischerdörfler siegten im Nachholspiel beim TuS Borth mit 4:1 (3:0). Damit holte der SSV den vierten „Dreier“ in Folge und schob sich auf Rang drei vor. Hingegen blieb der Befreiungsschlag für den Aufsteiger aus. Die Borther sind nun fünf Spiele ohne Punktgewinn und stecken weiter im Tabellenkeller fest.