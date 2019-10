Fußball-Bezirksliga : Borussia Veen in Twisteden ohne Druck

VEEN Die „Krähen“ müssen im Nachholspiel auf Jakob Münzner verzichten. Der verletzte sich beim 7:0 über den FC Meerfeld am Knöchel.

Borussia Veen ist in Feierlaune: Der eine Fußballer hat sein Ja-Wort gegeben, der andere in großer Runde auf seinen Geburtstag angestoßen. Mittendrin die Mannschaft, die Pascal Rusch und seine Angetraute zur Hochzeit hochleben ließen, und die dann noch Hendrik Terlinden zum 30. gratulierten. Das war am Wochenende, und verlangte nach einem Sonntag zum Ausschlafen. Die DJK Twisteden hatte Verständnis und bittet das Veener Team erst am Mittwoch um 19.30 Uhr zum Spiel der Bezirksliga. Und da soll die Feierlaune gleich weitergehen.