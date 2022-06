Jahreshauptversammlung : TC Xanten hat einen neuen Sportwart

Philipp Ploenes übernimmt den Posten von Rafael Becker. Die Preise für die Hallenzeiten des Tennisvereins steigen. Der Neugestaltung des Parkplatzes steht auch nichts mehr im Weg.

Sportlich steht der Tennisclub Xanten gut dar. Das betonte der Vorsitzende Christof Schneiderat auf der Jahreshauptversammlung des Vereins. Der TCX genießt einen enormen Zuwachs an Jugendlichen und Kindern, da reichte fürs Wintertraining die nur mit einem Platz bestückte eigenen Halle nicht. Viktoria Alpen ermöglichte ein Ausweichen in seine drei Plätze umfassende Halle „und kam uns auch preislich entgegen“, so Schneiderat.