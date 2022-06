Dreitägige Leistungsschau beim RV Graf Haeseler : Sonsbecker Sommerturnier mit einem S*-Springen

Sonsbeck Ende Juni steigt auf der Anlage des RV Graf Haeseler das große Reitsport-Event, das um einige Prüfungen erweitert wurde. So gibt‘s in der Dressur auch eine Prüfung der Klasse M**. 1200 Nennungen liegen vor.

Der Freitag wird nach Angaben des RV Graf Haeseler ganz im Zeichen der Jungen Pferde stehen. So können die vier bis siebenjährigen Youngster in Dressurpferdeprüfungen der Klasse A bis L und in Springpferdeprüfungen der Klassen A bis M ihr Können unter Beweis stellen. Zudem wird aber auch schon in den höheren Klassen der Dressur um Siege und Platzierungen geritten.