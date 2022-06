SV Orsoy : Rolf Rothgang zum Ehrenvorsitzenden ernannt

Rheinberg Auch der Tennisverband zeichnete den 69-Jährigen für seine Verdienste aus. Auf der Hauptversammlung des SVO schied Rothgang als 2. Vorsitzender aus. Seinen Posten übernahm Frederik Baumeister.

Erstmals in seiner 103-jährigen Vereinsgeschichte hat der SV Orsoy mit Rolf Rothgang einen Ehrenvorsitzenden ernannt. Auf der Hauptversammlung gab‘s lang anhaltender Beifall für den 69-Jährigen. Bereits zuvor hatten die Mitglieder der Tennis-Abteilung Rothgang zu ihrem Ehrenvorsitzenden gemacht. Und der Tennisverband zeichnete ihn für seine über 40-jährige ehrenamtliche Tätigkeit mit der Silbernen Ehrennadel aus.

„So kann man arbeiten“, meinte ein sichtlich gelöster 1. Vorsitzender, Phillip Berndtsen, der souverän durch die Versammlung führte. Die Klubkasse weist ein Plus auf, und mittlerweile sind alle Vorstandsposten, auch in den Abteilungen, besetzt. Derzeit hat der SV Orsoy 474 Mitglieder. Einzig das Problem mit dem Padel-Tennis-Platz, den der Vorstand gerne bauen lassen möchte, ist noch nicht gelöst. So liegt unter anderem das Lärmgutachten noch nicht vor.