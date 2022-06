Fußball-Bezirksliga : Veen erhält im Abstiegsrennen finale Chance

Veens Ken Klemmer musste in Broekhuysen verletzt ausgewechselt werden. Foto: Armin Fischer (arfi)

Alpen Nach der 0:3-Niederlage in Broekhuysen kann die Borussia am letzten Spieltag noch den Klassenerhalt schaffen, ist aber auf Patzer der Konkurrenz angewiesen. Gegen den TSV Weeze muss auf jeden Fall gewonnen werden.

Borussia Veen hat den SF Broekhuysen nicht die Aufstiegsfeier verdorben. Die „Krähen“ unterlagen vor über 500 Zuschauern mit 0:3 (0:1) und machten die Hausherren zum Meister der Fußball-Bezirksliga, Gruppe 5. Die Veener (28 Punkte) haben ihrerseits am finalen Spieltag am nächsten Sonntag mit einem „Dreier“ die Möglichkeit, noch den Abstieg zu verhindern, sind aber auf Patzer der Konkurrenz angewiesen. Gegner auf heimischer Anlage ist ab 15 Uhr der TSV Weeze (29), der ebenfalls noch auf den Klassenhalt hoffen darf.

Thomas Haal ist guter Dinge, dass seine Elf gegen Weeze „die eigenen Hausaufgaben“ machen wird. In Broekhuysen habe sich seine Mannschaft gut präsentiert. „Es war eine der besten Saisonleistungen. Die Jungs haben alles gegeben und hätten eigentlich in Führung gehen müssen“, sagte der Coach des Tabellendrittletzten. Jan Büren und Felix Terlinden ließen ihre Chancen aus. Stattdessen traf Marcel Thyssen zum 1:0 für den kommenden Landesligisten (29.). Mit dem 2:0 durch Fabian Göckler fiel die Vorentscheidung (68.). Zuvor hatte der eingewechselte Michael Keisers den Ausgleich vergeben. Die Gäste kassierten in der 87. Minute noch das 0:3 durch Sven van Bühren. Ken Klemmer wird womöglich gegen Weeze ausfallen. Er musste eine Viertelstunde vor Schluss nach Foul von Justin Theelen mit einem dicken Knöchel ausgewechselt werden.