Landeszuschüsse für Xantener Vereine : Mit Fördergeldern Attraktivität steigern

Xanten Der Reitverein und Tennisclub Xanten bekommen Zuschüsse für ihre Sanierungs- und Modernisierungsprojekte. Auf der Reitanlage in Mörmter wird bis zum Turnier Anfang September einiges neu gemacht. So sollen die Gelder investiert werden.

Bei den Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten laufen die Fäden bei Markus Selent zusammen. Der Ehemann der Geschäftsführerin hat einige Baustellen auf der Anlage ausgemacht. So wie das Dach der Reithalle, das undicht ist. Hier ist eine Teilsanierung vorgesehen. Dringend überholt werden muss die Stallung, die nicht mehr zeitgemäß sei (Größe der Boxen). Für das Spring- und Dressurturnier soll der Außenplatz aufpoliert werden. So wird‘s bald schon einen modernen Richterturm geben. Die Umrandung wird neu gestaltet und der Sandboden ausgetauscht. Auch die Halle bekommt einen neuen Untergrund.

Mit Eckhard Ziegenfuß wurde mittlerweile ein Betreiber für die Kantine gefunden. Der erfahrene Gastronom hat einige Ideen, mit der er auch Ausflügler auf die Anlage locken möchte. Im Außenbereich hat Ziegenfuß schon einiges verändert. Strunk ist optimistisch, auch mit seiner Unterstützung den RV Xanten wieder zu einem Anziehungspunkt für junge wie erfahrene Reiter zu machen. Silke Selent kann sich sogar vorstellen, dass in Mörmter wieder eine Voltigiergruppe aufgebaut wird. Was der Vorstand noch so alles vor hat, erfahren die Mitglieder am 11. August bei der Hauptversammlung.