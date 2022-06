Fußball-Oberliga : Weitere zwei Neuzugänge beim SV Sonsbeck

SONSBECK Der Kader des Aufsteigers zählt durch die Verpflichtungen des 19-jährigen Servet Furkan Aydin und Denis Massold (20) nun 20 Spieler. Nick Armbrüster wechselt zum TSV Wachtendonk/Wankum.

Damit haben die Rot-Weißen nun 20 Akteure unter Vertrag. Tim-Luca Reuters wird ab Sommer für die weite Mannschaft in der Kreisliga A auflaufen. Nick Armbrüster hat sich zu einem Wechsel zum Landesligisten TSV Wachtendonk/Wankum entschieden. Der Sportliche Leiter, Heiner Gesthüsen, sagte zu den Neuverpflichtungen: „Denis haben wir schon länger auf dem Zettel stehen. Er hat in beiden Partien der Meerbuscher Reserve gegen uns gespielt und uns neugierig gemacht. Servet ist an uns herangetreten und hat in zwei Probetrainings Lust auf mehr gemacht. Beide passen voll in unser Anforderungsprofil, mit jungen Spielern zu arbeiten und sie weiterzuentwickeln. Zudem haben die zwei bereits in der Jugend eine gute Ausbildung genossen.“