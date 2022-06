Triathlon Team Rheinberg beim Ironmann in Hamburg : Alexander Panknin quält sich zum WM-Ticket

Alexander Panknin (52) aus Neukirchen-Vluyn beendete den Hamburger Ironman in 9:55:54 Stunden. Foto: Robert Geus

Rheinberg Der 52-jährige Ausdauersportler aus Neukirchen-Vluyn belohnte sich in Hamburg beim Event über die Langdistanz mit einem Hawaii-Startplatz. Drei seiner Vereinskollegen vom Triathlon Team Rheinberg finishten ebenfalls.

Alexander Panknin vom Triathlon Team Rheinberg wollte beim Ironman in Hamburg eigentlich seinen letzten Wettkampf über die Langdistanz absolvieren. Der 52-jährige Ausdauersportler aus Neukirchen-Vluyn erreichte in 9:55:54 Stunden das Ziel, doch beschloss er am Tag danach mit seiner Frau Anja Genkel, seinen Abschied in die „Triathlon-Rente“ in den Oktober zu verschieben. Panknin bekam als Nachrücker in der Altersklasse (AK) 50 bis 54 einen der begehrten Slots für die Weltmeisterschaften auf Hawaii. „Da werde ich hinfliegen, den Triathlon genießen und ohne Druck finishen“, sagte er. Panknin war in Hamburg nicht der einzige Starter vom TT Rheinberg. Fernando Concha, Marcel Knauff sowie Kevin Schmelzer finishten ebenfalls in der Hansestadt.

Panknin war nach dem Ironman „geflasht“ und über sich selbst überrascht. Denn der 52-Jährige hatte gar keine „richtige Lust“ auf den Wettkampf. 2020 hatte er sich einen Startplatz gesichert, doch wegen Corona fiel das Event zweimal in Folge aus. „Eigentlich war der Plan, mit 50 in Hamburg meine letzten Triathlon über die Langdistanz zu bewältigen. Ich hatte mich für den jetzigen Ironman auch nur rund fünf Monate richtig vorbereitet. Das war echt eine wahnsinnige Quälerei.“ Doch Panknin wurde für die Strapazen mit Rang zehn in seiner Altersklasse und einem Startplatz für den weltweit ältesten Wettkampf mit 3,86 Kilometern Schwimmen, 180,2 Kilometern Radfahren sowie einem Marathon am 6. Oktober in Kailua-Kona belohnt.

Info Weltmeisterschaft am 6. und 8. Oktober Ironman Hamburg Rund 1800 Triathleten erreichten das Ziel. 45 Tickets wurden im historischen Börsensaal der Handelskammer für die Weltmeisterschaften auf Hawaii in den verschiedenen Altersklassen verteilt. Ironman Hawaii In diesen Jahr wird die WM erstmals an zwei Tagen stattfinden – am 6. und 8. Oktober. Die Anmeldegebühr liegt bei 1100 US-Dollar plus Gebühren.

In Hamburg sei die erste Disziplin mittelprächtig gelaufen, so Panknin. Auf der Radstrecke wollte er während der ersten Runde schon aufhören. Doch der 52-Jährige hielt durch und bekam beim Marathon nochmals einen Schub. „Ich habe mitbekommen, dass noch eine Finisher-Zeit von um die zehn Stunden möglich ist. Ich wurde immer schneller.“ Für die 42,2 Kilometer lange Laufstrecke benötigte er 3:25:09 Minuten. „Jetzt freue ich mich schon riesig auf Hawaii.“

Was Alexander Panknin Anfang Oktober auf Big Island erwartet, davon kann ihm sein Teamkollege Concha erzählen. Der gebürtige Katalane gehörte 2019 dem Hawaii-Teilnehmerfeld an. In Hamburg landete Concha auf Platz elf in der AK 35 bis 39. Sein Ziel, bei seinem insgesamt 14. Wettkampf über die Langdistanz unter neun Stunden zu bleiben, erreichte er allerdings nicht. Nach 9:12:19 Stunden blieb für ihn die Uhr stehen. Die Enttäuschung hielt sich aber in Grenzen. Das Schwimmen sei okay, das Radfahren sogar sehr gut gewesen. Auf der Laufstrecke habe er zu viel Zeit liegengelassen. „Zur Halbzeit ging das Tempo leider nach unten“, resümierte der Xantener, der sich nicht nur über die Leistung von Panknin, sondern auch über den Coup von Sascha Hubbert freute. Der 31-jährige Weseler, bis vergangenes Jahr noch Mitglied beim TT Rheinberg, gewann beim fünften Hamburger Ironman die Männer-Wertung in 8:30:14 Stunden.