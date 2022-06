Tennis : TC Blau-Weiß Veert ist bereit für den Neustart

Die schmucke Anlage des Tennis-Clubs Veert aus der Vogelperspektive. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Die Corona-Krise hat generell auch im Sport Spuren hinterlassen. Der Klub will in bessere Zeiten aufbrechen. Dafür wurde die Anlage modernisiert. Zudem will man zum Familienverein avancieren. Das Sommerfest steigt am Samstag.

Von Maarten Oversteegen

Eine allzu lange Tradition hat der Tennisclub Blau-Weiß Veert noch nicht. Vor etwa 40 Jahren wurde der Verein am Hülspaßweg gegründet. Kai Mentrop, der seit kurzer Zeit als Jugendwart für den Tennis-Nachwuchs verantwortlich ist, gehörte damals zu den Gründungsmitgliedern. Vor vier Jahrzehnten allerdings noch als kleiner Sohn an der Seite seines Vaters.

Heute geht der Veerter selbst vorneweg und ruft gemeinsam mit dem Vorsitzenden Marco Boers und dem Geschäftsführer Waldemar Molderings den Neustart aus. „Die vergangenen zwei Jahre waren für den Tennissport coronabedingt schwierig. Daher haben wir die ruhige Zeit genutzt und uns neu aufgestellt“, so Kai Mentrop.

Info Wissenswertes zum TC Blau-Weiß Veert Zahlen und Fakten Der TC Blau-Weiß Veert zählt aktuell knapp 150 Mitglieder. Auf der Platzanlage am Hülspaßweg stehen sechs Ascheplätze zur Verfügung, zudem ein bewirtschaftetes Klubhaus. Vorsitzender ist Marco ­Boers.

Der erste Schritt war die Generalüberholung der sechs Ascheplätze zählenden Außenanlage. Die Grünanlagen wurden neugestaltet, Zäune gesetzt und das Klubhaus modernisiert. Zudem wurde eine neue Heizungsanlage installiert. In Kürze beginnen die Arbeiten an der neuen Bewässerungsanlage. Diese Investitionen wurden gefördert durch das Programm des Landes NRW „Moderne Sportstätten 2022“.

Zudem wurden die Plätze nicht einfach nur hergerichtet, es wurde eine Schippe Asche extra auf die Plätze geworfen. „So haben wir nun eine Anlage, die nicht nur spielerisch etwas hermacht, sondern auch optisch wirklich punkten kann“, sagt der Jugendwart. Knapp 150 Mitglieder zählt der Veerter Verein aktuell, davon sind knapp 40 Kinder und Jugendliche – solide Zahlen für die Szene. „Nachdem wir die Anlage hergerichtet hatten, haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie wir wieder mehr Menschen für unseren Sport begeistern können. Während der Corona-Zeit konnten wir kaum neue Mitglieder gewinnen und unsere Arbeit und den Verein nur selten vorstellen“, so Mentrop. Dabei wollte man eigentlich schon früher für niedrigschwellige Angebote sorgen. „Vor 40 Jahren gab es noch Wartelisten und hohe Gebühren. Heute kann wirklich jeder Tennis spielen“, sagt Kai Mentrop.

Damit sich dieses Bewusstsein verbreitet, lädt der TC Blau-Weiß Veert am kommenden Samstag, 11. Juni, ab 12 Uhr zu einem Sommerfest auf der eigenen Anlage. Die örtliche Tennisschule lädt zu einer Rallye über die Plätze ein, die Gastronomen im Clubhaus warten mit einem kulinarischen Angebot auf. Doch welche Zielgruppe möchte der Verein eigentlich ansprechen? Kai Mentrop liefert die Antwort: „In unserem Verein stehen neben den Jugend- und Seniorenmannschaften insbesondere die Familien im Fokus.“

Der Klub möchte sich zu einem Familienverein weiterentwickeln. So gibt es seit diesem Jahr ein entsprechendes Angebot. Für einen Beitrag von 200 Euro kann die ganze Familie bei den Blau-Weißen spielen, und zwar über die gesamte Sommersaison hinweg. „Wir wissen, dass das preislich durchaus eine Kampfansage ist. Aber so wollen wir möglichst vielen Menschen die Möglichkeit bieten, den Verein kennen zu lernen“, sagt Mentrop.