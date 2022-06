Fußball-Bezirksliga : Veen will gegen Xanten Rückwind mitnehmen

Ist angeschlagen: Marius Gietmann von Bezirksligisten Borussia Veen. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Alpen Das Derby steigt bereits am Freitagabend. Die gastgebende Borussia muss für den Klassenerhalt weiter punkten. Die Gäste müssen ihrer Sechser-Achse neu besetzen.

Johannes Bothen würde es freuen, wenn Borussia Veen nicht aus der Fußball-Bezirksliga absteigen würde. „Ich habe nichts dagegen, wenn die Mannschaft drin bleibt“, sagte der Trainer des TuS Xanten und schob hinterher: „Geschenkt bekommt sie die Punkte aber nicht von uns.“ Am Freitagabend, 20 Uhr, stehen sich in Veen die „Krähen“ und die Fürstenberg-Elf gegenüber. Für die Hausherren geht‘s an den letzten drei Spieltagen in der Gruppe 5 ums sportliche Überleben. Und für den Klassenerhalt muss der Tabellendrittletzte, der aktuell zwei Zähler auf den ersten Nichtabstiegsplatz gutmachen muss, auch mal gegen ein Team aus der Spitzengruppe punkten.

Das wird in dem Derby nicht einfach. Der Tabellenvierte ist gut drauf, das hat die TuS-Elf erst noch beim 3:2 über Viktoria Goch unter Beweis gestellt. „Die Jungs sind gierig und gallig. Sie spielen einen sehr guten Ball“, so Bothen, der in Veen seine Sechser-Achse umbauen muss. Norwin Meyer ist gesperrt, Lars van Schyndel weilt in Urlaub. Jan-Paul Hahn wird nach seiner Roten Karte in Rindern in dieser Saison wohl nicht mehr für den TuS auflaufen.

Thomas Haal, der Coach der Borussia, hat eine ganz besondere Beziehung zum TuS Xanten. Für den Verein hat er in der Oberliga gespielt und einige Jahre als Coach gearbeitet. Das ist lange her. Haal wollte vor dem wichtigen Duell gegen seinen alten Klub nicht lange in Erinnerungen schwelgen, sondern lieber über die Gegenwart sprechen. Neun Punkte sind noch zu vergeben, sechs Zähler sollte seine Mannschaft holen, meinte Haal. „Bei fünf Punkten wird‘s wohl sehr schwer, den Klassenerhalt zu schaffen.“