Alpen : 29. Alpener Stadtlauf löst Vorfreude aus

Alpen Auf einem veränderten Rundkurs wird am Abend vor Fronleichnam ab 17 Uhr gegen die Uhr gerannt. Bislang sind rund 300 Sportler angemeldet, Nachmeldungen sind noch möglich.

Nicht nur der Vorstand der Leichtathletik-Gemeinschaft (LG) Alpen schaut voller Vorfreude dem Abend vor Fronleichnam entgegen. Am Mittwoch, 15. Juni, richtet der Verein nach zweijähriger Corona-Pause wieder den Stadtlauf aus. Start und Ziel zum schnellen flachen Rundkurs befinden sich wie in den vergangenen Jahren am Sportzentrum an der Fürst-Bentheim-Straße. Durch die Bauarbeiten im Ortskern mussten die Strecken für die 29. Auflage allerdings geändert werden. Sie sind jedoch so gelegt, dass die Zuschauer die Läufer bei jeder Runde am Sportzentrum sehen und anfeuern können.