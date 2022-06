Knappenverein ist der Ausrichter : Bergleute aus NRW feiern die Landeskirchschicht in Xanten

Fahnenschleifen-Übergabe (v.l.): Ronald Hoffmann, Frank-Rainer Laake (Vorstand der Sparkasse am Niederrhein), Frank Maruhn, Lutz Wienen. Foto: Sparkasse am Niederrhein

Xanten Am Sonntag werden Hunderte Bergleute durch Xanten ziehen. Anlass ist die traditionelle Landeskirchschicht. Sie wird in der Regel einmal im Jahr gefeiert. Zuletzt war sie in Kamp-Lintfort gewesen, dieses Mal in Xanten.

Hunderte Bergleute werden am Sonntag, 12. Juni, in Xanten erwartet, um in der Stadt die Landeskirchschicht zu feiern. Das Motto lautet „Tradition bewahren – Zukunft gestalten“. Ausrichter ist der Knappenverein Xanten und Umgebung von 1952, der in diesem Jahr 70 Jahre alt wird. Die Veranstaltung ist öffentlich. Besucher können also daran teilnehmen.

Berg- und Knappenvereine aus ganz NRW kommen für die 49. Landeskirchschicht nach Xanten. Ab 9.30 Uhr werden sie eintreffen. Um 11 Uhr spielt das Rheinpreussenorchester und der MGV Borth ein Konzert auf dem Marktplatz. Um 12 Uhr wird die Landeskirchschicht eröffnet. Um 13 Uhr zieht eine Bergparade durch die Innenstadt. Um 14 Uhr wird ein Festgottesdienst im Dom gefeiert. Anschließend ist ein Beisammensein auf dem Marktplatz geplant.

Die Landeskirchschicht werde jede Jahr woanders in NRW gefeiert, erklärte der Knappenverein Xanten und Umgebung. Die Veranstaltung gehe darauf zurück, dass die Bergleute vor der täglichen Anfahrt in einem Bethaus für eine gute und glückliche Schicht und eine gesunde Ausfahrt und Rückkehr zu den Familien gebetet hätten. Heute werde diese Symbolik in der sogenannten Landeskirchschicht nachgeholt.

Die Organisation einer solchen Großveranstaltung koste mehrere Tausend Euro, allein könne er diesen Betrag nicht stemmen, erklärte der Knappenverein weiter. Deshalb habe er Sponsoren gesucht, die ihn unterstützten. Es sei zum Beispiel üblich, dass jeder teilnehmende Verein, der seine Vereinsfahne mitbringe, als Andenken eine sogenannte Fahnenschleife bekomme, die an der Fahne angebracht werde. Die Kosten über 1700 Euro, die durch die Herstellung dieser Fahnenschleifen anfielen, würden von der Sparkasse am Niederrhein übernommen. „Dafür ein dickes Dankeschön“, erklärte der geschäftsführende Vorstand des Knappenvereins Xanten und Umgebung.

(wer)