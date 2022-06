Die Politik drängt : Xanten will Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung schneller senken

Xanten Xantens DBX ändert seine Pläne, um den Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung zu senken. In zwei Ortsteilen soll es 2023 schon gemacht werden. Der DBX reagiert damit auf das Drängen der Politik.

Die Stadt Xanten will ihren Energieverbrauch bei der Straßenbeleuchtung weiter senken. Der Dienstleistungsbetrieb (DBX) kündigte an, dass er sich von einer Firma zunächst für die Ortsteile Marienbaum und Birten ein Angebot darüber vorlegen lassen will, wie viel eine Umrüstung der Straßenlaternen kosten würde. Geklärt werden soll auch, welche Fördermittel es geben könnte, wie hoch Xantens Eigenanteil wäre und wann der Eigenanteil durch den geringeren Stromverbrauch refinanziert wäre. Der DBX will dem Verwaltungsrat im Herbst dazu einen Vorschlag machen, damit er darüber abstimmen kann. Nach Marienbaum und Birten sollen weitere Ortsteile folgen.