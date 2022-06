16. Auflage am 5. August : Veener Radnacht garantiert hohen Spaßfaktor

Gruppenbild mit Sponsoren: Die Mitglieder der Veener Radsportgruppe freuen sich schon auf die nächste Radnacht am 5. August. Foto: Randolf Vastmans

Alpen Auch Hobbyradfahrer können sich anmelden, die nicht den Ehrgeiz haben, unter den Ersten im Ziel zu sein. Bei der Jedermann-Veranstaltung gibt‘s auch wieder ein Mannschaftsrennen und Einzelzeitfahren.

Mit „Rund um den Kirchturm“ wird die Veener Radnacht überschrieben, bei der rund 100 Teilnehmer(innen) in Gruppen oder im Einzelzeitfahren gegeneinander antreten. Coronabedingt musste das über die Grenzen des Alpener Ortsteils hinaus bekannte Event zwei Jahre lang ausfallen. Am Freitag, 5. August, geht die Radnacht in ihre 16. Runde. „Wir sind froh, dass es endlich wieder losgeht“, sagte Dirk Anfang, der Vorsitzende der Radsportgruppe (RSG) von Borussia Veen.

Die Veranstaltung in der Dorfmitte ist wieder in verschiedene Abschnitte aufgeteilt. Kinder bis zehn Jahre fahren eine Runde (670 Meter). Es folgen die Jugendlichen mit zwei Runden sowie die Einzelzeitfahrer mit jeweils einer Runde. Die Mannschaftsläufe umfassen vier Runden, am Ende trägt die RSG Veen, die aktuell 56 Mitglieder zählt, die Vereinsmeisterschaften über zehn Runden aus. Kommentiert werden die Rennen wie immer von Edgar Grunert, die Siegerehrungen nimmt Alpens Bürgermeister Thomas Ahls vor.

Nicht nur Rennräder sind bei der Veener Radnacht zugelassen, vielmehr gibt es auch ein Rennen mit normalen Tourenrädern, das über zwei Runden geht. Auch Hobbyradfahrer können sich anmelden, die nicht den Ehrgeiz haben, unter den Ersten im Ziel zu sein. „Der Spaß soll bei dieser Jedermann-Veranstaltung auf jeden Fall im Vordergrund stehen“, so Anfang. Dementsprechend sei auch das Rahmenprogramm gestaltet. So gebe es zwischen den Rennen Fun Races mit einigen Überraschungen. Die Krönung des Abends stellt die After Race Party im Zelt vor der Gaststätte „Deutsche Flotte“ dar, zu der alle Zuschauer und Teilnehmer eingeladen sind.

Wer sich für die 16. Radnacht anmelden möchte, kann dies über die in Kürze freigeschalteten Anmeldeformulare auf der Homepage www.rsg-borussia-veen.de oder telefonisch unter 0172 5379645 (Dirk Anfang) tun.

„Eine solche Veranstaltung ist nicht ohne Sponsoren möglich“, weiß Anfang und richtet seinen Dank an diejenigen, die diesen Abend ermöglichen: Overhage Immobilien, Edeka Lurvink und Sanitär-Heizung-Klima Schweers aus Xanten sowie dem Sonsbecker Pflegeteam Vita, Wehlemann Print, den Wirt der „Deutschen Flotte“, Ralf Terlinden, und Swiss Life.