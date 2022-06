Borussia gewinnt gegen Tus Xanten : Veener Befreiungsschlag mit 45-Meter-Traumtor

Dass die Partei zwischen Borussia Veen und TuS Xanten so eindeutig enden würde, war nach den ersten 45 Minuten nicht zu erwarten gewesen. Foto: Armin Fischer (arfi)

Veen/Xanten Im Bezirksliga-Flutlichtderby hat der SV Borussia Veen den TuS Xanten mit 5:0 (0:0) nach Hause geschickt. Drei Tore in drei Minuten dienten als Dosenöffner für die Mannschaft von Thomas Haal. Die „Krähen“ rückten nach dem zweiten Sieg in Folge vorerst über den Strich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fabian Kleintges-Topoll

Rodrigo Zalazar schoss den FC Schalke 04 vor drei Wochen aus 58 Metern zur Meisterschaft in der zweiten Bundesliga, Christian Quernhorst machte es dem Uruguayer nach und traf aus ähnlicher Distanz zum sehenswerten, zwischenzeitlichen 4:0 gegen die favorisierten Domstädter. Der Veener Mittelfeldspieler sah, dass Xantens Keeper Michael Jansen ein Stück zu weit vor seinem Tor stand und probierte es aus gut 40 Metern. Der Ball schlug genau unter der Latte ein. Den Veenern gelang phasenweise alles. Die Gäste waren nach einer Stunde für 15 Minuten völlig abwesend.

Lukas Maas früh verletzt: Dass es am Ende mit Blick auf das Ergebnis eine so klare Angelegenheit werden würde, war nach den ersten 45 Minuten nicht zu erwarten. Die Hausherren hatten die Führung früh auf dem Fuß, standen sicher und ließen bis auf einen gefährlichen Abschluss von Niklas Binn und ein starkes Solo von Mats Wardemann nichts zu. Während Thomas Haal mit Felix Terlinden, Marius Gietmann und Jonas Höptner kurzfristig drei wichtige Spieler ersetzen musste, war Johannes Bothen zu einem frühen Wechsel gezwungen. Lukas Maas, der erst Mitte Mai aus einer Verletzung zurückkehrte, zog sich einen Muskelfaserriss zu. Weil mit Norwin Meyer und Lars van Schyndel die etatmäßigen „Sechser“ fehlten, lief Stürmer David Epp auf der für ihn ungewohnten Position in der Schaltzentrale auf.

Info Binias ersetzt verletzten Lukas Maas Veen: Keusemann; Münzner (68. Kuper), Niehues, H. Terlinden, Schultz, Büren, Wierz (86. Engelke), Tegeler, Conrad (79. Evers), Klemmer, Quernhorst. Xanten: Jansen; Vengels, L. Maas (12. Binias), Binn, N. Maas, Wardemann, Bücken, van Huet (65. Timm), van de Loo, Utzka (75. Zarko), Epp.

Keusemann nicht zu überwinden: Wie von Bothen gefordert, kamen die Xantener zum zweiten Durchgang gierig aus der Kabine und waren dem ersten Treffer deutlich näher. Veens Torhüter Janek Keusemann erwischte einen „Sahnetag“ und parierte zunächst einen Drehschuss von Niklas Maas mit einer überragenden Fußabwehr (47.), wenig später dann gegen Wardemann sicher mit den Fäusten (53.).

Drei Treffer in 180 Sekunden: Doch die Gäste konnten aus ihrer Dominanz kein Kapital schlagen. Stattdessen nutzte Jan Büren die Unordnung in der TuS-Defensive zum 1:0 (63.). „Danach wollten wir zu schnell zu viel, waren nicht geduldig und sind völlig aus dem Rhythmus geraten“, kritisierte Johannes Bothen. Die Folge: Die Xantener fielen komplett auseinander, die Borussia hingegen spielte sich in einen Rausch und setzte alle Kräfte frei. Christian Quernhorst (64.) und Dennis Tegeler (66.) erhöhten nur drei Minuten später auf 3:0. Quernhorsts 45-Meter-Traumtor (72.) sorgte für die endgültige Entscheidung. Erneut Büren vollendete einen letzten Konter zum 5:0-Endstand.

Schlechte Xantener Bilanz: Johannes Bothen war verärgert, dass sein Team das Spiel so einfach hergeschenkt hatte. Für den Tabellenvierten war es in der Rückrunde bereits die fünfte Partie gegen einen Abstiegskandidaten, die nicht gewonnen wurde. „Das darf nicht sein, wenn du oben mitmischen willst. Daran müssen die Jungs wachsen“, fordert der Coach.

Veen verlässt die Abstiegsränge: Die „Krähen“ dürfen nach dem zweiten Sieg in Folge wieder auf den Klassenerhalt hoffen. „Wenn es einmal läuft, dann klappt am Ende alles. Wir haben gekämpft und die Chancen endlich mal genutzt“, lobte Thomas Haal. Zwar liegen die Gelb-Schwarzen vorerst über dem Strich. Der 1. FC Kleve II und der VfL Repelen könnten seine Mannschaft am Pfingstmontag mit einem Sieg allerdings wieder in die Abstiegszone befördern. Haal wird die Ergebnisse der Konkurrenz aus dem Urlaub verfolgen. Den hat sich der Coach nach dem Auftritt am Freitag redlich verdient.

(fabi)