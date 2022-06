Handball : Fabio Saccullo hört auf seinen Körper

Fabio Saccullo war über viele Jahre hinweg eine feste Größe beim Handball-Landesligisten TuS Xanten, dessen Trikot er schon mit sieben Jahren trug. Allerdings hatte der Rückraumspieler auch immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Nach mehr als zwei Jahrzehnten beendet der 29-Jährige seine Handball-Laufbahn beim TuS Xanten. Er hört auf seinen Körper und auf seinen Arzt. Als Fan wird er aber weiterhin mitfiebern.

Fabio Sacullo und einige seiner nun ehemaligen Teamkollegen sind der beste Beweis dafür, dass die Corona-Pandemie dann doch noch nicht ganz zu den Akten gelegt werden kann. Denn unmittelbar nach der Rückkehr aus dem bei Sportmannschaften so beliebten Mallorca-Trip wurden Sacullo sowie weitere Handballer des Landesligisten TuS Xanten positiv auf das Corona-Virus getestet. „Es geht mir und auch den Kollegen aber den Umständen entsprechend gut“, sagt Sacullo, der sich aktuell in häuslicher Isolation befindet.

Zeit zur Erholung hat der 29-Jährige ja ohnehin. Denn die gerade erst zu Ende gegangene Saison in der Landesliga wird für ihn die letzte gewesen sein. Er kehrt dem Sport, den er mehr als 20 Jahre lang aktiv ausgeübt hat, den Rücken. Nicht ganz freiwillig, wie er zugibt, aber doch aus voller Überzeugung. „Mein Körper spielt einfach nicht mehr mit. Und deshalb mache ich das, wozu mir der Arzt schon vor zwei Jahren geraten hat. Ich höre auf“, so Sacullo.

Info im letzten Spiel ein Ausflug ins Tor Positionswechsel Einmal wollte Fabio Sacullo es unbedingt ausprobieren. Am letzten Spieltag erfüllte ihm sein Trainer Michael Kessel den Wunsch. Er stellte den Rückraumspieler eine Halbzeit lang im Tor auf. „Das haben wir irgendwann mal nach 15 Bier ausgemacht“, sagt Sacullo. Und er machte seine Sache auf ungewohnter Position sehr ordentlich.

Der Rechtshänder, der bis auf die Saison 2013/2014, als er für die SV 08/29 Friedrichsfeld auflief, stets das Xantener Trikot trug, musste im Verlauf seiner Karriere zahlreiche verletzungsbedingte Rückschläge hinnehmen. Zwei Kreuzbandrisse, weitere Bänderrisse, ein Armbruch sowie nun auch noch ein Bandscheibenvorfall haben Spuren hinterlassen. „Da muss man dann auch irgendwann auf seinen Körper hören.“

Die Zeit beim TuS Xanten möchte der gelernte Erzieher, der diesen Beruf aktuell bei der Caritas Moers/Xanten ausübt, dennoch nicht missen. „Ich habe dort viele Freunde gefunden. Mit einem Fabian Eichler, der ja jetzt ebenfalls aufhört, habe ich beispielsweise zwei Jahrzente lang zusammen Handball gespielt“, sagt Sacullo, der im Rückraum links und in der Mitte zu Hause war. Ambitionen, es neben dem kurzen Ausflug nach Friedrichsfeld auch mal bei einem anderen Verein und in einer höheren Liga zu probieren, waren zwar durchaus vorhanden. Doch Verletzungen und der zusätzliche Zeitaufwand, der nötig gewesen wäre, verhinderten das.

Unglücklich hat es Fabian Sacullo nicht gemacht. „Es war wirklich eine schöne Zeit. Wir hatten stets ein gutes Mannschaftsgefüge, haben oftmals auch privat etwas unternommen“, so Sacullo, der mit sieben Jahren zum Handball kam, weil „Fußball nicht mein Ding“ war und ihn die Dynamik des Handballsports faszinierte. Als junger Spieler durfte er mit dem TuS schon einen Aufstieg feiern, damals von der Kreisliga in die Bezirksliga. Die Krönung folgte dann im Jahr 2020, als die Xantener mitten in der ersten Phase der Corona-Pandemie erstmalig in der Vereinsgeschichte den Aufstieg in die Landesliga schafften.

Allerdings musste der Neuling bis zur Spielzeit 2021/2022 warten, um eine komplette Saison in der Landesliga zu absolvieren. Mit Erfolg: Am Ende stand der ganz und gar nicht selbstverständliche Klassenerhalt für den TuS Xanten zu Buche. „Wir mussten uns alle erst einmal an die Landesliga gewöhnen. Denn dort geht es 100 Prozent körperlicher zu. Aber vor allem unsere jungen Spieler haben sich da enorm entwickelt“, sagt Sacullo, der zuversichtlich ist, dass der TuS eine feste Größe in der Landesliga werden kann, wenn „die junge Mannschaft bereit ist, 150 Prozent zu geben“.