Gleichberechtigtes Team ohne Hierarchien : Neues Vorstandsmodell beim SSV Lüttingen

Xanten Auf der mäßig besuchten Hauptversammlung wurde auch über den neuen Spielplatz und Vandalismus auf der Sportanlage gesprochen. Daniel Dudziak, Tobias Paaßen, Mirko Poplawski, Markus Overfeld und Georg van Schyndel bilden jetzt den SSV-Vorstand.

Nachdem zunächst niemand der 20 anwesenden Mitglieder Interesse an den Ämtern des Vorsitzenden und Geschäftsführers bekundet hatte, wurden Georg van Schyndel sowie Mirko Poplawski vorgeschlagen. Beide sagten zu und nahmen die Wahl an. „Uns ist wichtig“, so van Schyndel, „dass wir uns im Vorstand als gleichberechtigtes Team ohne Hierarchien verstehen“. Dies sei die Voraussetzung, um die Jobs zu machen, bestätigte Poplawski. Da sich kein Nachfolger für Gabi Wonning fand, wird sie diesen Posten vorerst zusammen mit ihrem Mann Hans-Gerd weiterführen.