Fußball : Rheinberger Stadtmeistertitel wird in Orsoy vergeben

So feierten die Fußballer des SV Orsoy 2019 in Ossenberg die Stadtmeisterschaft. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Obwohl in diesem Jahr nur noch fünf Mannschaften dabei sein, wird in zwei Vorrundengruppen gespielt. Los geht‘s auf der Anlage des SV Orsoy am 19. Juli. Das Finale steigt am 23. Juli.

Vom 19. bis 23. Juli findet wieder eine Fußball-Stadtmeisterschaft für Rheinberger Senioren-Mannschaften statt. Ausrichter ist Titelverteidiger SV Orsoy, der 2019 Gastgeber Concordia Ossenberg im Finale besiegte hatte.

Damals wurde erstmalig nach einem neuen Turniermodus gespielt, wonach die Teams in zwei Gruppen eingeteilt waren. Die beiden erstplatzierten Mannschaften zogen ins Halbfinale ein. Durch die Fusion von Concordia Ossenberg mit dem TuS 08 zu Concordia Rheinberg kämpfen fortan noch fünf Vereine um den Stadtmeistertitel. Es gibt somit eine Zweier- und eine Dreiergruppe. „Der Finaltag macht den Reiz aus. Die Wochenspiele um 18 Uhr fallen weg, weil einige Trainer Probleme hatten, ihre Mannschaft unter der Woche so früh zusammenzubekommen“, erklärt Guido Eysenbrandt, der dem Orga-Team als Geschäftsführer der Orsoyer Fußball-Abteilung angehört.