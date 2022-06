Großes Familie-Event des SV Vyma : In Vynen geht‘s beim Spielfest rund

Am Sonntag steigt ab 11 Uhr in Vynen das große Familen-Spielfest. Foto: Verein

Xanten Über 60 Sport- und Mitmachangebote sind am 12. Juni von 11 bis 17 Uhr auf der Anlage sowie in der Turnhalle in Vynen zu finden. Mitglieder und Besucher werden gebeten, zu Fuß oder mit dem Rad zu kommen.

Werner Borchers nennt ihn ein Organisationstalent. Der Vorsitzende des SV Vynen-Marienbaum ist froh, dass ihm Frank Jentz bei der Umsetzung des großen Familien-Spielfestes am Sonntag zur Seite stand. Beide haben mit ihrem Team ein pickepackevolles Programm zusammengestellt. Über 60 Sport- und Mitmachangebote sind am 12. Juni von 11 bis 17 Uhr auf der Anlage sowie in der Turnhalle in Vynen zu finden. Gemeinsam will der SV Vyma mit seinen Gästen das Klubjubiläum feiern. Der Zeitplan steht, könnte aber noch durch weitere Angebote oder Wettbewerbe aktualisiert werden. So wird womöglich noch ein Bobby-Car-Parcours aufgebaut, auf jeden Fall aber das Spielmobil vom Kreis Wesel vor Ort sein. Zwischen 80 und 100 Helfer wollen den Mitgliedern und Gästen einen abwechslungsreichen Tag bieten.

Borchers bittet die Besucher, zu Fuß, mit dem Rad oder dem Linienbus zum Familienfest zu kommen. Autos sollen möglichst auf den Parkplätzen an der Xantener Nordsee abgestellt werden.

