Angebote für Hückeswagener Kinder : Ferienspaß-Programm  von Ausflug bis Zoo

Hückeswagen Die Angebote können online schon eingesehen, ab Montag, 13. Juni, dann auch gebucht werden. Möglicherweise kommen noch weitere Programmpunkte hinzu.

Von kleineren Tagesaktivitäten bis hin zu Wochenprogrammen ist beim Ferienspaß einiges vertreten; die Angebote finden auf dem Wasser, am Land und auf der Achterbahn statt. Anstelle des jährlichen Ausflugs in den Movie-Park wird es dieses Mal eine Fahrt in den beliebten Freizeitpark Efteling in den Niederlanden geben. Als beliebtestes Angebot der Vergangenheit hat sich der „Tag im Wald“ herauskristallisiert, den dieses Mal der Förderverein der städtischen Jugendpflege veranstalten wird. Das Team des Jugendzentrums bietet den Besuch des Klettergartens an, der bislang in der Verantwortung des CDU-Stadtverbands war. Dieser hat mit einem Ausflug in die Wasserski-Anlage in Langenfeld etwas Neues in petto. Die Grünen verzichten auf das Stand-Up-Paddling auf der Bever und bieten stattdessen eine Wanderung mit Wasserexperimenten an. Ebenfalls neu im Angebot sind Ausflüge in den Wuppertaler Zoo und zum Schwarzlicht-Minigolf. Der Remscheider Escape-Room wird gleich dreimal angesteuert.