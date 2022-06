Kita Pusteblume in Radevormwald : Neue Spielanlage der Kita Pusteblume

Radevormwald Mit großem Jubel weihten die Kinder der Kita Pusteblume ihre neue Spielanlage ein. Das neue Holzparadies mit zahlreichen Klettermöglichkeiten, Wasserspiel und Rutsche kommt super an.

Kinder und Erzieher starten einen Trommelwirbel auf den Oberschenkeln und zählen langsam den Countdown herunter: „Zehn, neun, acht…“, schallt es über die komplette Anlage. „Drei, zwei, eins.“ Thiel schneidet das Band feierlich durch, während die Kinder in Jubelrufe ausbrechen und losrennen, wie einst Erwachsene früher beim Schlussverkauf. Im Nullkommanichts ist die neue Anlage von den über 70 herumtollenden Kids eingenommen: einige Kinder gleiten vergnügt die Rutsche herunter, während die anderen mutig auf die vielen Stämme klettern, sich über die Brücke hangeln oder auf der anderen Seite des Hügels an der Wasserrinne losmatschen.

„Wir haben ganz lange auf die neue Anlage gewartet“, berichtet Oskar. Der Sechsjährige fand es spannend, als die Bagger anrückten, um die alte Anlage abzureißen. „Es ist alles schön geworden“, sagt er dann zufrieden. Der fünfjährige Ben feiert an diesem Tag gleich doppelt. Zum einen freut auch er sich über die tolle neue Spielanlage in seiner Kita, zum anderen feiert der kleine Kerl an diesem Tag auch Geburtstag. Die Einweihung der neuen Spielgeräte an seinem Ehrentag findet Ben natürlich großartig. „Ich finde es sehr schön“, sagt er nach dem ersten Proberutschen und Klettern.