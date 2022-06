Schulsport : In Gaesdonck kann geklettert werden

Sportlehrer und Erzieher der Gaesdonck werden am Seil und an der Wand geschult, bevor sie den Schülern beim Klettern assistieren. Die Bereitschaft, sich qualifizieren zu lassen, sei sehr groß, freut sich die Leitung der Gaesdonck. 60.000 Euro spendierte der Förderverein für die Anschaffung. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Der Wunsch nach einer Indoor-Kletteranlage bestand seit Jahren. Jetzt gab der Gaesdoncker Förderverein Geld für eine große Anschaffung. Entworfen und realisiert hat die Anlage das Unternehmen Kliff aus Kleve.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

Die Kletterlandschaft macht schon optisch eine Menge her. Auf weißem und rotem Hintergrund sind zahlreiche Griffe in verschiedenen Farben montiert, die Anlage windet sich um eine Ecke der Turnhalle, sodass es zwar viel Platz zum Parallel-Klettern gibt, die Halle dennoch nicht viel von ihrem Raumangebot abgeben musste. In der „kleinen“ Gaesdoncker Turnhalle gab es (in einem Nebenraum) schon einmal eine Kletterwand. Bei einem Brand, der sich genau dort entwickelte, wurde sie aber vernichtet. Die Turnhalle wurde damals neu und schöner wieder aufgebaut, jetzt ist ein Wunsch Vieler realisiert worden, nämlich ein neues Kletterangebot zu schaffen. Profis für so etwas gibt‘s schließlich ganz in der Nähe: Das Unternehmen „Kliff“, das in Kleve die Boulderhalle betreibt, plante und realisierte das Breitensportangebot für das bischöfliche Internatsgymnasium.

Bevor allerdings Kinder und Jugendliche sich an der Wand bewegen dürfen, müssen erst einmal genügend qualifizierte Helfer zur Verfügung stehen, die künftig für die Sicherheit der Sportler im Einsatz sind. „Alle Sportlehrer und die meisten Erzieher waren sofort bereit, sich schulen zu lassen“, freut sich Direktor Markus Oberdörster. An diesem Vormittag ist die erste Gruppe an der Reihe, lässt sich von Projektleiter Alex Schmitz und seinen Kollegen die Grundlage erklären und später in die Klettergurte helfen. In Kleingruppen lernen die Pädagogen nicht nur das Klettern, sondern vor allem das Sichern, und den Schülern wird es ebenso gehen. Schnell mal in einer Freistunde ein wenig sportlern – das ist keine Option. Nur unter Aufsicht darf die Kletteranlage genutzt werden.

Klettern und Bouldern ist beides möglich. „Klettern“ heißt horizontal und mit dem Seil gesichert, während das Bouldern ungesichert in geringer Höhe über dem Boden stattfindet. Dicke Matten sorgen dafür, dass auch ein Absturz aus wenigen Metern Höhe nicht zu Verletzungen führt. Matthias Heidemeyer, Vorsitzender der Fachschaft Sport, freut sich gemeinsam mit seinen Kollegen sehr über die neuen Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung. „Es war schon lange unser Wunsch, wieder ein Kletterangebot nutzen zu können.“ Kollege Pawel Zalewski ergänzt, dass Klettern keinesfalls nur etwa für die besonders Fitten sei. „Gerade Schüler, die sich mit dem Sport sonst eher schwer tun, finden oft schnell Gefallen an dieser Herausforderung. Das gegenseitige Absichern steigert das Selbstvertrauen.“ Erst anderen vertrauen und schließlich auch sich selbst mehr zutrauen – das seien wichtige Erfahrungen.

Weil Gaesdonck nicht nur eine Schule ist, sondern hier auch Kinder und Jugendliche wohnen, ist auch Internatsleiter Michael Gysbers begeistert von der Neuanschaffung. Sobald die Qualifizierungen abgeschlossen sind, wird es sowohl Unterrichtseinheiten, als auch nachmittägliche Kurse an der Boulder- und Kletterwand geben. Man könne durchaus eine größere Gruppe Schüler gleichzeitig daran beschäftigen, weiß Zalewski. „Einige üben die Knoten, andere machen Balance-Übungen, eine dritte Gruppe knüpft Seile, einige sind an der Wand, noch einmal so viele sichern ihre Mitschüler.“