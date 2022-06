Triathlon Team Rheinberg : Jens Gosebrink rockt den Aasee-Triathlon

Rheinberg Der Ausdauersportler vom Triathlon Team Rheinberg gewann in Bocholt über die Mitteldistanz in 4:02:22 Stunden. Aufs Treppchen durfte auch sein Vereinskollege Kai Bitschinski steigen, der Dritter wurde.

Jens Gosebrink vom Triathlon Team Rheinberg streckte den rechten Daumen in die Höhe, während er unter dem Finisher-Banner herlief. Der Ausdauersportler aus Wesel gewann beim 33. Bocholter Aasee-Triathlon über die Mitteldistanz in souveräner Manier. Er sicherte sich mit knapp zwölf Minuten Vorsprung den Gesamtsieg vor Andreas Spott (Running Team Grafenberg) sowie seinem Vereinskollegen Kai Bitschinski. Hinter ihnen lagen zwei Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer auf dem Rennradsattel und ein Lauf über 20 Kilometer. Gosebrink finishte in 4:02:22 Stunden. Für ihn war‘s der fünfte Gesamtsieg in seiner Triathlonkarriere.