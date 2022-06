Versammlung im Sport-Club 08 in Radevormwald : Kritik an der Kommunikation im Verein

Das Logo des heimischen Sportvereins. Foto: SC 08

Radevormwald Nach den Corona-Einschränkungen will der Sport-Club 08 in der neuen Saison durchstarten.Das Vereinsleben will der Vorstand wieder mehr ankurbeln, der Nachwuchs soll stärker gefördert werden.

Eigentlich hätte sich die Jugendabteilung des Sport-Clubs 08 vor der Jahreshauptversammlung des Gesamtvereins zu einer eigenen Sitzung treffen sollen, um die neue Satzung zu verabschieden und den alten Vorstand zu bestätigen oder einen neuen zu wählen. Doch dazu kam es am Freitagabend im Bürgerhaus nicht. Zu wenig Teilnehmer fanden sich im großen Saal wieder, sodass die Sitzung kurzerhand vertagt werden musste. „Da scheint es ein Kommunikationsproblem gegeben zu haben“, äußerte im Nachgang Reiner Klausing, stellvertretender Vorsitzender des Vereins, schulterzuckend. Nach den Sommerferien, so der Plan, soll die Versammlung nachgeholt werde.

Die mangelnde Kommunikation innerhalb des Clubs war auch der größte Kritikpunkt sowohl seitens des Vorstandes als auch der übrigen Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung des Gesamtvereins. Vor Ankunft der ersten Mannschaft wohnten der Sitzung knapp ein Dutzend Mitglieder bei und das, obwohl der Verein aktuell fast 520 Mitglieder zählt. Das konnte auch Vereinschef Frank Dombrowski nicht gefallen. Er appellierte am Ende, sich etwas mehr einzubringen. „Unser Verein lebt von der Begegnung. Das kam in den vergangenen Jahren am Kollenberg und auch in der Stadt zu kurz, aber das müssen wir wieder zum Leben erwecken. Wir müssen uns wieder die Zeit nehmen, um uns mit Leuten zu treffen. Dafür wollen wir auch die Begegnungsstätte am Kollenberg verbessern.“

Obwohl der Verein im vergangenen Jahr die meiste Zeit pausieren musste, sei die sportliche Entwicklung überwiegend positiv gewesen, berichtete Jugendleiter Maik Prange. Die Anzahl der Kinder bei den Bambini sei von vier auf 18 gestiegen. In der F-Jugend musste aufgrund des starken Zulaufs eine dritte Mannschaft nachgemeldet werden, die E3 verdoppelte sich auf 34 Spieler und auch die B-Jugend wuchs von 18 auf 30 Kicker. Dafür musste sich der SC08 von seiner A-Jugend verabschieden. „Wir sind aber zuversichtlich, in der kommenden Saison wieder eine A-Jugend anmelden zu können“, sagte Prange überzeugt. Die D2 sei im Gegensatz zur D1, die kommenden Samstag (18. Juni, 16 Uhr) ihr Pokalfinale austrägt, alles andere als erfolgsverwöhnt gewesen, „und dennoch sind alle dabei geblieben“, sagte Prange erfreut. Erfreulich sei auch der Klassenerhalt der zweiten Seniorenmannschaft in der Kreisliga gewesen. Die erste Mannschaft kämpft dieser Tage noch um den Klassenerhalt in der Bezirksliga.