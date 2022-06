Sponsorenläufe in Xanten : Jugendliche erlaufen Geld für ihre Schulen

Foto: Armin Fischer (arfi) 9 Bilder Xantener Gesamtschüler und Gymnasiasten erlaufen Geld für ihre Schulen

Xanten An der Willi-Fährmann-Gesamtschule und am Stiftsgymnasium in Xanten fanden am Dienstag Sponsorenläufe statt. Dadurch kamen einige Kilometer zusammen – und damit Geld durch Sponsoren.

Mit den Sponsorenläufen warben die Xantener Willi-Fährmann-Gesamtschule und das Stiftsgymnasium zum einen für mehr Bewegung im Alltag, zum anderen konnten die Schülerinnen und Schüler damit Geld für die Schulen sammeln: Sie hatten sich vorher Sponsoren gesucht, zum Beispiel die Eltern oder die Großeltern, die pro Runde oder Kilometer einen bestimmten Betrag versprachen.

Bei mehreren Hundert Schülern dürften ordentliche Beträge zusammengekommen sein: Die Gesamtschule hat in Abstimmung mit der Schülervertretung entschieden, dass mit dem Geld eine Teqball-Anlage angeschafft wird, vielleicht auch eine Volleyball- oder Badmintonanlage. Das Gymnasium will die Hälfte der erlaufenen Summe für die Schule einsetzen und die andere Hälfte an den Target-Verein von Rüdiger Nehberg spenden, um darüber indigenen Völkern zu helfen und den Erhalt des Amazonas-Regenwaldes zu unterstützen.

Die Gesamtschule machte darüber hinaus beim sogenannten Distanzduell des Unternehmens Westenergie mit. Bei dem Wettbewerb werden die Runden gezählt, die in 30 Minuten gelaufen werden. Die Schulen mit den meisten Kilometern gewinnt eine Open-air-Kino-Veranstaltung (verglichen wird ein Durchschnittswert pro Schüler). Dabei werden die Distanzen von Lehrern doppelt gezählt, und wenn Vertreter des Schulträgers mitmachen, werden ihre Ergebnisse mit vier multipliziert. Sandra Bree vom Xantener Schulverwaltungsamt legte dabei viele Runden zurück – sollte Xanten weit vorn landen, dürfte sie daran einen großen Anteil haben.

Insgesamt war beeindruckend, mit welchem Einsatz die Läuferinnen und Läufer (und auch Rullstuhlfahrer) um jeden Kilometer kämpften. Dabei wurden sie von anderen Schülern und Lehrern angefeuert. Wer keine Kraft mehr hatte, konnte gehen und so noch Kilometer für seine Schule sammeln. Text: wer/RP-Fotos: arfi

(wer)