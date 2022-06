Musik in Wachtendonk : Tambourcorps „Frei Weg“ ehrt treue Musiker

Musik in Wachtendonk

Wachtendonk Da der Verein 2021 coronabedingt keine Jahreshauptversammlung abhalten konnte, wurden die Feierlichkeiten nun nachgeholt. Außerdem wurde ein neuer Vorstand gewählt.

Zahlreiche Ehrungen hat es bei der Jahreshauptversammlung des Tambourcorps‘ „Frei-Weg“ Wachtendonk in der Gaststätte „Franky’s Wirtshaus“ gegeben. Nach der Begrüßung durch die 1. Vorsitzende Sabrina Kretz wurde eine Schweigeminute eingelegt, in der besonders an die beiden verstobenen Ehrenmitglieder Ben (Franz-Josef) Bodden und Juppa (Josef) Strucken gedacht wurde.