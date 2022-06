Kooperation von Schulen, Stadt und FZX : Kinder können in der Xantener Südsee schwimmen lernen

Xanten lernt schwimmen – ein Gemeinschaftsprojekt (v.l.): Michael Lemken (Marienschule), Astrid Eckers (Hagelkreuzschule), Ludwig Ingenlath (FZX), Bürgermeister Thomas Görtz, Ingo Geisler (Gesamtschule) und Sandra Bree. Foto: Randolf Vastmans

Xanten Das Freizeitzentrum Xanten (FZX) bietet in den Sommerferien wieder Schwimmkurse für Schüler an. Damit der Schwimm-Unterricht nicht am Geld scheitert, hilft die Sozialstiftung. Welche Voraussetzungen es gibt.

Es gibt verschiedene Gründe, warum Kinder und Jugendliche nicht oder nicht so gut schwimmen können. Die Corona-Pandemie hat sicherlich auch dazu beigetragen, weil in den vergangenen zwei Jahren viele Kurse nicht stattfinden konnten. Die Sozialstiftung der Stadt Xanten, das Freizeitzentrum (FZX) und die Schulen wollen Abhilfe schaffen, dafür arbeiten sie auch in diesem Jahr zusammen. Im geschützten Schwimmbecken in der Xantener Südsee bietet das FZX deshalb wieder Intensiv-Schwimmkurse an. Sie richten sich an Schülerinnen und Schülern der dritten, vierten, fünften und sechsten Klassen. Damit möglichst viele Kinder teilnehmen können, unterstützt die Sozialstiftung den Unterricht, sodass ermäßigte Preise möglich sind. Für Berechtigte von Leistungen für Bildung und Teilhabe entfallen diese Gebühren sogar vollständig.

Die Kurse werden durch qualifizierte und zertifizierte Instrukteure des FZX durchgeführt. Abgeschlossen werden sie mit dem Seepferdchen-Abzeichen als Leistungsnachweis. Der Schwimmunterricht umfasst zehnmal 45 Minuten. Die Kurse finden während der Ferien vom 27. Juni bis 8. Juli und vom 11. bis zum 22. Juli jeweils montags bis freitags von 10 bis 10.45 Uhr, 11.45 bis 12.30 Uhr und 12.30 bis 13.15 Uhr statt. Die ermäßigten Gebühren betragen 40 Euro.

„Dass ein erhöhter Bedarf an Schwimmkursen besteht, sieht man daran, dass entsprechende Angebote der Schwimmfreunde Xanten in wenigen Minuten nach Bekanntgabe ausgebucht sind“, sagte Bürgermeister Thomas Görtz, der gleichzeitig Vorsitzender der Sozialstiftung ist. Für die Schwimmkurse des FZX in den Sommerferien gibt es 48 Plätze. Die Entscheidung, wer teilnehmen kann, wird von den Lehrkräften der Schulen getroffen. Voraussetzung sei, dass die Mädchen und Jungen zwischen acht und zwölf Jahren alt seien und dass es sich um Nichtschwimmer handle, erklärte Görtz. Auch Xantener Kinder, die Schulen außerhalb des Stadtgebietes besuchen, seien berechtigt. „Wichtig ist, dass es sich um Xantener Kinder handelt“, sagte Sandra Bree, ebenfalls im Vorstand der Sozialstiftung. „Die Schwimmkurse im gesicherten Becken des Naturbades sollen den Kindern auch die Angst vor dem offenen Gewässer nehmen und ihnen zeigen, dass das Schwimmen im beaufsichtigten Bereich eines Strandbades nicht gefährlicher ist als im Hallenbad“, sagte FZX-Leiter Ludwig Ingenlath.

Flyer mit Informationen über die Kurse werden an den Schulen verteilt. Kinder, die die Voraussetzungen erfüllen, können auch am Info-Center des FZX in Wardt angemeldet werden. Verbindlich ist diese Anmeldung nur mit Zahlung der Kursgebühr oder dem Erhalt einer schriftlichen Bestätigung. Das Angebot gilt, bis alle 48 Plätze ausgebucht sind.

