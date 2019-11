Basketball-Bezirksliga : Thomas Schrader in herausragender Form

Thomas Schrader in herausragender Form

Rheinberg Der TuS 08 Rheinberg untermauerte die Tabellenführung mit einem deutlichen Auswärtssieg über die BG Duisburg-West III.

In der Basketball-Partie des Bezirksliga-Spitzenreiters TuS 08 Rheinberg gegen den Tabellendritten BG Duisburg-West III in Homberg bekamen die Nachwuchsspieler viel Gelegenheit, weitere Erfahrungen zu sammeln. Zu einseitig verlief das Duell, das mit 91:49 (51:21) an die Gäste ging.