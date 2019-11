Fußball-Landesliga : Sonsbeck hadert mit Schiri-Entscheidung

Sonsbeck Der SVS kassierte in Bedburg-Hau in Überzahl spät das 1:1 durch einen Strafstoß.

Im IGETEC-Sportpark spielte Sonsbeck von Beginn an auf Sieg und überraschte die Spielgemeinschaft mit druckvollen Angriffen. Die Losing-Elf wollte den Hausherren die erste Heim-Niederlage verpassen. Felix Terlinden (4.) prüfte Keeper Jason Olschewski schon früh mit einem ersten Annäherungsversuch. In der fünften Minute tauchte Jannis Pütz alleine vor Olschewski auf, der glänzend parierte. Nur fünf Zeigerumdrehungen später spielte Luis Ramon Gizinski Stürmer Max Fuchs mustergültig frei. Fuchs schaffte es aber aus bester Position, den Ball neben das Tor zu schießen.

Nach dem Seitenwechsel ließen sich die Rot-Weißen von den Emotionen sowie der Hektik rundherum beeinflussen und verloren den Faden. „Es wurde sehr viel Unruhe von Außen rein gebracht, das Spiel hatte keine klare Struktur mehr“, so Losing. Jan-Luca Geurtz (57./63.) hatte zwei weitere Möglichkeiten auf dem Fuß, ehe Pütz das 1:0 (76.) per Strafstoß erzielte. Vorausgegangen war ein Foul an Terlinden. Danach versäumten Alexander Maas (78.) und Gizinski (84.), den Sack zuzumachen. Auf der Gegenseite vergaben Deckers (79.) und Lars Nakotte (87.) zwei Möglichkeiten. Deckers sah dann in der 84. Minute wegen Meckerns die Gelb-Rote Karte.