Fußball-Bezirksliga : Pleite gegen Tabellenletzten – Budberger Tahlfahrt hält an

Allmählich hält der Winter Einzug am Niederrhein. Und am Sonntag wird der ein oder andere Zuschauer vom Fußballplatz aus frierend die Heimreise durch die Dunkelheit angetreten haben. In Budberg sehnt man sich nach den helleren Tagen. Der SVB verlor das fünfte Spiel in Folge – und das gegen den Tabellenletzten SV Walbeck. Mit 0:2 (0:0) unterlagen er Bezirksligist. Damit wartet Tim Wilke nach wie vor auf den ersten Punktgewinn als SVB-Coach.