Basketball : Junge Mädchen sollen Spaß am Basketball entwickeln

xanten Schnuppertraining findet mittwochs und samstags statt.

„Come on girls, let‘s play Basketball“ ist ein Projekt des Deutschen Basketball Bundes (DBB), der Damen Basketball Bundesliga (DBBL) und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). Die Zielsetzung dieses Projektes, an dem sich die Xanten Romans Basketballer erneut beteiligen, ist folgendermaßen: Die Angebote vieler Mannschafts- und Ballsportarten konzentrieren sich oft nur auf Jungen. Das Projekt „Come on girls, let‘s play Basketball“ wendet sich gezielt an die Mädchen. Dabei werden die Mädchen motiviert, sich auch in den bislang von Jungen dominierten Sportarten wie Basketball zu engagieren. Mit gezielter Trainingsarbeit fördern die Xanten Romans mädchengerechte Trainings- und Spielformen.