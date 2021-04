Basketball, 2. Liga (Play-offs) : Giants feiern Play-off-Auftakt nach Maß

Leverkusen Die Leverkusener Zweitliga-Basketballer gewinnen im ersten von sechs Entscheidungsspielen in der ProA bei den Artland Dragons überzeugend mit 102:84. Nur im ersten Viertel ist noch Sand im Getriebe.

Den 49:52-Rückstand egalisierten die Gäste aber in einer heißen Phase kurz nach der Halbzeitpause. Einem Korbleger von Dennis Heinzmann ließen Haris Hujic und Eberhardt Dreier folgen. Dann holte sich Mann den Ball beim gegnerischen Einwurf, versenkte erneut und komplettierte wenig später einen blitzschnellen 12:0-Lauf, um auf 67:61 vorzulegen. Die Giants dominierten nun das Geschehen, hatten Erfolg mit einer sehr aggressiven Verteidigung – und Sheldon Eberhardt lief richtig heiß. Beim Korbleger in Bedrängnis zum 76:65 markierte der Basketballer bereits seinen 20. Punkt.

Wenig später waren die Dragons völlig von der Rolle. In den ersten viereinhalb Minuten des Schlussviertels gelang den Hausherren kein einziger Korb, während die Giants ihren Vorsprung auf 84:68 ausbauten. Artland fand nach einer Auszeit zwar wieder zurück ins Spiel, doch die Leverkusener ließen nichts mehr anbrennen und brachten es in der Verteidigung auf bemerkenswerte zwölf gestohlene Bälle. Haris Hujic, Grant Dressler und Eddy Edigin schraubten das Leverkusener Punktekonto über die 100-Zähler-Marke. Auch an den mäßigen Auftakt im Drei-Punkte-Bereich erinnerte nach dem 102:84-Erfolg nichts mehr: Leverkusen verwandelte 39 Prozent seiner Distanzschüsse und erreichte damit seinen Schnitt in der regulären Saison.