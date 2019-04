Juniorenfußball : Torsten Weist bleibt seinem Team als Trainer erhalten

SONSBECK Die U19 der JSG Sonsbeck/Kapellen fordert am Mittwoch den Nachwuchs des KFC Uerdingen zum Juliläums-Testspiel im Willy-Lemkens-Sportpark.

Die JSG Sonsbeck/Kapellen hat die Weichen für die Saison 2019/20 im Fußball-A-Jugend-Bereich gestellt. Torsten Weist bleibt als Trainer erhalten. Dass die Spielgemeinschaft auch in der kommenden Spielzeit in der Leistungsklasse spielen werden, ist schon lange sicher. Die Möglichkeit, als Titelverteidiger in die neue Saison zu gehen, wird sich aber wohl erst in den letzten Partien entscheiden.