Juniorenfussball : Xanten setzt sich in Budberg durch

Kreis A-Junioren-Leistungsklasse: Menzelen gewinnt in Moers, HSG unterliegt in Homberg.

Den Krimi in Budberg entschied der TuS Xanten in der A-Junioren-Leistungsklasse am Ende für sich.

SV Budberg – TuS Xanten 3:4 (2:3). Spannung pur bot das Duell zwischen dem SVB und den Domstädtern. Am Ende konnte sich aber nur der Gast darüber freuen. In der Anfangsviertelstunde sah das noch ganz anders aus. TuS-Trainer Frank Ingendahl sprach von einem „schläfrigen Beginn“ seiner Jungs. Die Heimelf nutzte diese Chance und ging durch Moritz Paul in Führung. Im Mittelfeld agierte der Gastgeber jedoch zu leichtsinnig, sodass Niklas Binn das Spiel mit einem Hattrick drehen konnte. „Wir haben die Bälle in der Mitte vertändelt und wurden dreimal ausgekontert“ erklärte SVB-Coach Manfred Twardzik konsterniert. Sein Team kam noch einmal durch die Tore von Jonathan Paul und Florian Hentschel zurück. David Epp sorgte für die Entscheidung.