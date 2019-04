Fußball-Bezirksliga : Budberg will sich gegen Kleinenbroich rehabilitieren

Budberg will sich gegen Kleinenbroich rehabilitieren

Im Hinspiel hatte der SV Budberg in Kleinenbroich keine Chance. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Budberg Nur ungern denkt Patrick Jetten, Trainer des SV Budberg, an das Hinspiel gegen den SC Teutonia Kleinenbroich zurück. Damals gab es nach langer Anreise eine bittere 0:5-Pleite mit auf den Heimweg. Der SC hatte Budberg im ersten Durchgang mehrmals ausgekontert und „in der zweiten Halbzeit haben wir dann eigentlich nicht mehr stattgefunden“, erinnert sich Jetten. „Für diese blamable Hinspielniederlage wollen wir uns unbedingt rehabilitieren“, kündigt er nun an.

Dazu wird es von Nöten sein, dass der SVB nicht erneut Opfer des starken Teutonia-Umschaltspiels wird. „Das ist schon brutal gut, was die offensiven Jungs da aufziehen“, lobt Jetten. Doch er sieht seine Mannschaft mittlerweile in einer anderen Position und Verfassung. Selbstvertrauen und Mentalität sind auf einem anderen Level und auch die Form der letzten Wochen spricht eher für den SVB. Mit Balldominanz und guter Absicherung wollen die Budberger den Gästen den Zahn ziehen, auch wenn die Personalsituation weiterhin angespannt ist. „Das wird eine schwierige Sache und eine echte Reifeprüfung“, so Jetten.