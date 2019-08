Handballer aus Xanten : „Ich habe ein Faible für Bälle“

Xanten/Aldekerk Handballer Ben-Joris Finke (16) aus Xanten geht mit der B-Jugend des TV Aldekerk in der Regionalliga Nordrhein an den Start.

Leichtathletik ist nicht sein Ding. Oder um ehrlich zu sein: Ben-Joris Finke hasst es. Vor allem das Joggen und das stumpfe Um-den-Sportplatz-Laufen. „Dafür bin ich nicht gemacht“, gibt der 16-Jährige zu. Genauso wenig wie für die Turnerei, „das ist nichts für mich“. Ganz anders sieht es mit Ballsportarten aus. „Ich habe ein Faible für Bälle“, erzählt der junge Xantener, der beim TV Aldekerk Handball spielt und mit der männlichen B-Jugend in der Saison 2019/2020 in der Regionalliga Nordhein spielt.

„Als ich drei war, habe ich mit dem Handballspielen angefangen. Bei den Minis vom TuS“, erzählt er. Warum er Xanten vor vier Jahren den Rücken gekehrt und beim TV Alderkerk angeheuert hat, erklärt der Rückraum-Mitte-Spieler zum einen mit den besseren Hallenzeiten, zum anderen damit, dass man da mit Harz spielen darf. „Das ist beim TuS Xanten nicht erlaubt.“ Ausnahme: Die erste Herrenmannschaft. Drei Mal in der Woche ist Training, vor wichtigen Spielen auch öfter. Karsten Wefers trainiert die männliche B-Jugend beim TV Aldekerk, „ein sehr fähiger Trainer“, sagt Ben-Joris. Zwei Stunden wäre er dafür immer mit der Bahn unterwegs – dank seines Vaters muss er sich aber nicht in den Zug setzen: Der bringt seinen Sohn jeden Dienstag, Mittwoch und Freitag zum Training. Olaf Finke, übrigens SPD-Fraktionschef in Xanten, kommt vom Handball, hat früher viele Jahre selber gespielt.

Ausdauer hat Ben-Joris. 50 Minuten in der Halle durchspielen, bei Tempo-Gegenstößen immer wieder auch kurze Sprints hinlegen, „damit habe ich kein Problem“, sagt der Handballer, der die Q 1 (11. Klasse) am städtischen Stiftsgymnasium besucht und in drei Jahren Abitur macht. „Ich hätte Sport als Leistungskurs wählen können. Aber ich möchte nicht auch noch in der Schule dauernd Sport treiben.“ Der 16-Jährige hat sich für Deutsch und Mathe als Leistungskurse entschieden, möchte seinen 1,5-er Schnitt vom letzten Zeugnis bis zum Abitur noch toppen und ein paar Punkte dazugewinnen. Denn er könnte sich durchaus vorstellen, danach Medizin oder Pharmazie zu studieren. Oder Naturwissenschaften, Biochemie vielleicht, Lebensmittelchemie. „Ich glaube nicht, dass ich einmal Sport studieren möchte“, so Ben-Joris. Sein Traum sei es, neben dem Studium – eine Stadt wie Münster stünde dafür ganz oben auf seiner Wunschliste – durch den Handballsport etwas dazuzuverdienen. „So in der zweiten Liga, das wäre schön.“