Neuzugang beim Handball-Zweitligisten ATV : Mariël Beugels: „Angebot aus Aldekerk hat mir sofort gefallen“

Die Niederländerin Mariël Beugels – hier mit Teammanager Georg van Neerven – will mit dem Neuling den Klassenerhalt in Liga zwei schaffen. Foto: KN

Interview Kerken Die Rückraumspielerin aus den Niederlanden erklärt, warum sie zum Neuling gewechselt ist und welche Rolle sie in ihrer neuen Mannschaft einnehmen möchte.

Der Kader des TV Aldekerk für die Saison in der Zweiten Handball-Bundesliga der Frauen steht, nachdem Teammanager Georg van Neerven die Verpflichtung von Mariël Beugels vermeldet hat. Die Rückraumspielerin aus den Niederlanden kommt von der SG Kirchhof, die der ATV in der Relegation bezwungen hat. Sie erklärt im Gespräch mit unserer Redaktion, warum sie zum Neuling gewechselt ist und welche Rolle sie einnehmen möchte.

Frau Beugels, willkommen am Niederrhein. Haben Sie sich hier schon ein bisschen umsehen können?

Was hat für Sie den Ausschlag gegeben, zum Aufsteiger TV Aldekerk zu wechseln?

Beugels Nach dem Abstieg mit der SG Kirchhof wollte ich gerne in der Zweiten Liga bleiben. Das Angebot aus Aldekerk hat mir sofort gefallen. Da mein Vertrag auslief, habe ich sofort zugesagt. Außerdem bin ich hier näher an meinem Zuhause. Bis zu meiner Familie in den Niederlanden sind es von hier aus nur zwei Stunden mit dem Auto, das geht.