Reitturnier beim RV Aldekerk : RV von Driesen gewinnt Teamspringen ohne Fehler

Jule Hinckers vom RV Asperden-Kessel siegte mit Ceasar in einem der L-Springen der Veranstaltung in Aldekerk. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kerken Bei der Veranstaltung gibt es optimale Bedingungen für die Teilnehmer. Der Ausrichter freut sich, dass wieder Zuschauer kommen durften.

Spannend machten es die Reiter im Parcours beim abschließenden M*-Springen, in dem ein Stechen über Sieg und Platzierung entschied. Kevin Dües (Altenberge) setzte sich im Stechen mit Silvertops For You (0 Fehler/42,06 Sekunden) vor Lukas Wilmsen-Himmes (Kranenburg) mit Fleur (0/42,80) durch. In den Springen Klasse L siegten Victoria Kempen (RV Wetten) mit Zaras Dream of Scarlet und Jule Hinckers (RV Asperden-Kessel) mit Caesar.