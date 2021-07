Fußball-Kreis Kleve/Geldern teilte Gruppen ein : Trotz Corona sechs Senioren-Teams mehr

Kreis Kleve Die Pandemie hat nicht die Folgen, die der eine oder andere Funktionär befürchtet hat. Der Trend gilt für den gesamten Verband Niederrhein.

Die Corona-Pandemie hat zwar dafür gesorgt, dass die vergangenen beiden Spielzeiten im Amateurfußball abgebrochen werden mussten. Doch sie hatte wenigstens bei den Senioren nicht die Folge, die der eine oder andere Funktionär befürchtet hatte. Ganz im Gegenteil: Im Fußball-Kreis Kleve/Geldern, der jetzt die Gruppen auf Kreisebene eingeteilt hat, werden in der kommenden Saison sechs Teams mehr als in der vergangenen Spielzeit in den Kreisligen am Start sein.

Keine Veränderungen gibt es in der Kreisliga A. Die beiden Staffeln mit jeweils zehn Mannschaften bleiben unverändert. In den beiden Gruppen der Kreisliga B werden aber nur noch jeweils 15 statt bisher 16 Mannschaften auflaufen.Denn das zweite Team von Concordia Goch (Gruppe eins) und die dritte Mannschaft des TSV Wachtendonk-Wankum (Gruppe zwei) wurde in die Kreisliga C zurückgezogen. Dort sind jetzt in allen vier Gruppen jeweils 15 Teams aktiv. Damit gehen in der untersten Liga des Kreis insgesamt acht Mannschaften mehr als in der vergangenen Spielzeit an den Start.