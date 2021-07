Fußball-Regionalliga : SV Straelen überzeugt nur 45 Minuten

Straelen Die Mannschaft bezwingt den Oberligisten ETB SW Essen mit 2:0. Nach einigen Auswechslungen kommt es in der zweiten Hälfte zum Bruch im Spiel.

Sportlich ging es in der Partie gegen den Oberligisten dann gleich vielversprechend los, wobei der Gastgeber in seinen neuen Heimtrikots zielstrebig nach vorne spielte. Auffälligster Akteur war Cagatay Kader, der nach wenigen Minuten gleich die erste gute Möglichkeit hatte und in der sechsten Minute durch Essens Schlussmann Stefan Jaschin nur durch ein Foul im Strafraum gestoppt werden konnte. Kader selbst verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zur frühen 1:0-Führung.

Der Gast aus Essen, der seine drei vorangegangenen Testspiele gewonnen hatte, war trotz des frühen Rückstands ein starker Gegner, der einige Nadelstiche setzte. Doch die Kontrolle über die Partie behielt in Durchgang eins der Regionalligist. Bei einigen schnell vorgetragenen Angriffen wäre allerdings der eine oder andere Querpass zielführender gewesen. Nach einem Essener Fehler erhöhte Kino Delorge in der 32. Minute auf 2:0 für den SVS.

Nach ansehnlichen ersten 45 Minuten lief der Regionalligist nach der Pause mit fünf neuen Akteuren auf. Dass diese Umstellungen dem Straelener Spiel nicht gut taten, stellte sich schnell heraus. Bei der Mannschaft von Trainer Benedict Weeks lief jetzt nicht mehr viel zusammen. In der 55. Minute hatte der Essener Prince Kimbakidila den Anschlusstreffer auf dem Fuß, doch SVS-Schlussmann Robin Udegbe parierte prächtig. Erst in der Schlussphase gab es noch eine Handvoll Halbchancen für den SV Straelen.

„Der Bruch in unserem Spiel war nach den vielen Wechseln zur Pause klar sichtbar. Viele Dinge die wir im ersten Durchgang gut gemacht haben wie das Pressing und Umschaltspiel, haben dann gefehlt. Dass wir die Begegnung nach der Halbzeit gegen einen unterklassigen Kontrahenten aus der Hand gegeben haben, darf natürlich nicht passieren. Orientieren müssen wir uns leistungstechnisch an der erste Halbzeit. Was da geboten wurde, war gut anzusehen“, sagte Rudi Zedi. Bis zum Heimdebüt am 14. August gegen Rot Weiss Ahlen wartet aber noch eine Menge Arbeit auf den Straelener Trainer Benedict Weeks.