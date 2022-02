Frauenfußball : Neuzugang Hamdi trifft doppelt

Kleve Frauenfußball-Regionalligist VfR Warbeyen gewinnt 5:1 beim SSV Rhade. Angreiferin Hanna Hamdi, die im Winter von Borussia Bocholt gekommen ist, zeigt sofort ihre Qualitäten.

Die Generalprobe ist geglückt. Eine Woche, bevor es für den VfR Warbeyen in der Fußball-Regionalliga der Frauen wieder ernst wird, gewann die Mannschaft am Sonntag ein Testspiel beim Westfalenligisten SSV Rhade mit 5:1 (2:0).

Das Team von Trainer Sandro Scuderi ging früh durch Jule Dallmann (6.) in Führung. In der 33. Spielminute stellte Hanna Hamdi, Neuzugang von Borussia Bocholt , auf 2:0. „Wir sind gut in die Partie gekommen und hatten das Geschehen komplett unter Kontrolle. Rhade hat kurz vor dem Pausenpfiff erstmals auf unser Tor geschossen. Wir hätten zu diesem Zeitpunkt schon höher führen müssen“, sagte Scuderi.

Nach dem Seitenwechsel sorgten Sandra Starmanns (56.) und Julia Koj (65.) mit ihren Treffern schnell für klare Verhältnisse. In der 66. Minute gelang Silvana Portius der Ehrentreffer für die Gastgeberinnen aus dem Münsterland. Den Schlusspunkt setzte VfR-Angreiferin Hamdi, die in der 84. Minute mit ihrem zweiten Treffer das 5:1 markierte. Damit hat die 26-Jährige, die auch schon Erfahrungen in der Zweiten Bundesliga gesammelt hat, bereits in der Vorbereitung angedeutet, dass sie eine wertvolle Verstärkung für die Schwarz-Weißen ist.