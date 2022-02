Handball-Oberliga der Frauen : Fehlpass-Festival hätte böse enden können

Straelen SV Straelen müht sich zu 22:19 beim punktlosen Schlusslicht GSG Duisburg. Trainer Thomas Floeth erwartet von seiner Mannschaft eine deutliche Leistungssteigerung.

Spiele werden auch im Kopf entschieden. Das ist im Handball nicht anders als in anderen Sportarten auch. „Ich hatte den Eindruck, dass meine Spielerinnen den Gegner nicht ernst genommen haben. Aber mit der falschen Einstellung kommt man auch gegen den punktlosen Tabellenletzten ins Schlingern“, sagte Thomas Floeth, Trainer des Oberligisten SV Straelen, der nach 60 Minuten „Rumpel-Handball“ alles andere als zufrieden war. Am Ende reichte es gegen die GSG Duisburg zu einem überaus mühsamen 22:19 (15:10)-Sieg – strahlende Gesichter gab‘s allerdings nur beim Verlierer.

Als Noemie Stangenberg mit dem ersten Angriff das 1:0 für die Grün-Gelben erzielte, war die Welt der Gäste noch in Ordnung. Auch in der Abwehr zeigte man sich zunächst aufmerksam, verpasste es jedoch, gegnerische Fehler in Zählbares zu verwandeln. Der SVS gönnte sich Fehlpässe, Fehlwürfe, technische Fehler. Und irgendwann sagte das abgeschlagene Schlusslicht „Dankeschön“, ging in der siebten Minute mit 2:1 in Führung und lag nach einer Viertelstunde immer noch mit 7:6 vorn. „Das war vorne und hinten gruselig“, so Floeth.