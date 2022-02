Fußball : SV Straelen setzt einen Fanbus nach Wuppertal ein

Die Fans des SV Straelen durften am Wochenende endlich wieder ein Erfolgserlebnis genießen. Foto: Heinz Spütz

Straelen Nach dem 4:0 bei Fortuna Düsseldorf II ist die Zuversicht groß, auch im Wuppertaler Stadion am Zoo für eine Überraschung sorgen zu können.

Fußball-Regionalligist SV Straelen möchte nach dem glänzenden Auftritt beim 4:0-Erfolg bei der U 23-Auswahl von Fortuna Düsseldorf weitere Taten folgen lassen. Am Mittwochabend ist die Mannschaft ab 19 Uhr beim Tabellenvierten Wuppertaler SV gefordert. Der Verein setzt einen Fanbus ein. Der Preis für die Tour zum Stadion am Zoo beträgt inklusive Eintrittskarte zehn Euro. Wer mitfahren möchte, kann sich bei Marcel Peters, Tel.: 0160 1594252, E-Mail: peters-racing@t-online.de, melden. Treffunkt ist um 16 Uhr am Stadion Römerstraße, die Abfahrt erfolgt spätestens um 16.30 Uhr. Im Bus besteht Maskenpflicht. Die Teilnehmer werden gebeten, keine Getränke mitzubringen.