Handball : MTV Rheinwacht Dinslaken III gelingt ein Überraschungssieg

Dinslaken Der Landesligist setzt sich gegen den ATV Biesel knapp mit 25:24 durch. Das Spiel des MTV II ist aufgrund einer Corona-Infektion innerhalb des Teams ausgefallen. Auch die Partie der HSG Hiesfeld/Aldenrade II hat nicht stattgefunden.

Der MTV Rheinwacht Dinslaken II hätte gerne gegen den SV Straelen, immerhin Tabellenführer der Handball-Landesliga, Gruppe 3, gespielt. Doch der Gegner sagte aufgrund einer Corona-Infektion innerhalb der Mannschaft ab. Da auch die HSG Hiesfeld/Aldenrade II aus dem gleichen Grund nicht beim TV Biefang anzutreten brauchte, war nur der MTV Rheinwacht Dinslaken III in der Gruppe 1 am Ball. Und dem Team gelang mit dem 25:24 (13:13) über den ATV Biesel eine faustdicke Überraschung.

Entsprechend zufrieden war Trainer Martin Terwiel. „Das war eine ganz starke Leistung mit am Ende zwei sehr wichtigen Punkten im Kampf gegen den Abstieg“, sagte der Coach. In einem völlig ausgeglichenen Spiel wechselte die Führung hin und her, ehe der Gastgeber kurz vor Schluss zweimal zwei Treffer vorlegen konnte – 24:22 und 25:23. Allerdings hätte der ATV Biesel mit dem letzten Angriff des Spiels fast noch ausgeglichen. „Glück für uns“, so Terwiel, „dass der Schiedsrichter das Tor wegen Übertreten des Kreises nicht gegeben hatte.“