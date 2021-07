Fußball-Regionalliga : SV Straelen verpflichtet Torwart-Talent aus Jena

Straelen Der 19-jährige Kevin Kratzsch wechselt vom FC Carl Zeiss Jena zum SVS. Torwart-Trainer Manfred Gloger hält große Stücke auf den Keeper.

Der Kader des SV Straelen für die am 14. August beginnende Saison in der Fußball-Regionalliga nimmt immer mehr Form an. Am Mittwoch verpflichtete der Verein Keeper Kevin Kratzsch. Der vor zwei Wochen erst 19 Jahre alt gewordene Abiturient ist in Gera aufgewachsen und stand die vergangenen sieben Jahre im Tor des FC Carl Zeiss Jena. „Nach der langen Zeit wollte ich mal was Neues erleben, deshalb habe ich aus eigenen Stücken in Jena aufgehört. Ein Spielerberater hat die Verbindung zum SV Straelen hergestellt. Ich erhoffe mir hier zumindest mittelfristig mehr sportliche Perspektiven als zuletzt in Jena“, sagte Kratzsch.