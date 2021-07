Testspiele der Fußball-Bezirksligisten : Klarer Sieg mit Wermutstropfen für 1. FC Kleve II

Kreis Kleve Yannick Wild sieht beim 6:0 beim SV Schottheide-Frasselt die Rote Karte. Sportfreunde Broekhuysen gewinnen 8:1 beim Kevelaerer SV. SV Rindern bleibt in der Erfolgsspur.

Der SV Rindern bleibt in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Erfolgsspur. Der Fußball-Bezirksligist schaffte am Freitagabend beim 3:1 (2:0) beim Hamminkelner SV im dritten Testspiel den dritten Sieg. „Das war eine gute Leistung. Wir haben vor allem in der Defensive überzeugt“, sagte Trainer Christian Roeskens. Carsten Langenberg (14.), Fabian Hildebrandt (29.) und Erik Janßen (76.) erzielten die Rinderner Treffer. Der Gegner aus der Bezirksliga verkürzte kurz vor dem Abpfiff.