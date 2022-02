Basketball in der Region : Leichlinger TV erleidet Rückschlag

Rhein-Wupper Durch die 66:80-Pleite in Schwelm rutschen die Regionalliga-Basketballer des Leichlinger TV auf einen Abstiegsplatz. Auch die Reserve der Giants unterliegt.

Basktball, 1. Regionalliga: TSV Bayer 04 Leverkusen II – BBA Hagen 86:91 (51:41). Die Niederlage gegen den Tabellenelften aus Hagen kam für die Giants-Reserve durchaus überraschend. Zwar führte die Mannschaft von Trainer Karsten Schul bis weit in die zweite Halbzeit, am Ende jubelte aber doch der Außenseiter. Justin Gnad bot mit 20 Punkten einmal mehr eine starke Vorstellung, auch Nino Vrencken überzeugte mit 18 Zählern. Am Samstag gibt es beim Neunten ETB Miners in Essen die Chance auf Wiedergutmachung.